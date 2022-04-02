تأجيل نظر قضية «خط الفيوم» المتهم بقتل زوجته وحماته إلى أول مايو

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعوى المتهم فيها، “أيمن ع” خفير مشاريع مقاولات، الشهير بـ خط الفيوم"، و5 آخرين بينهم شقيقته، بقتل زوجته ووالدتها، وخطف شقيقة زوجته وابنتي زوجته الطفلتين، وإصابة آخر بطلق ناري، وخطف آخرين وتهديدهم بالسلاح، إلى جلسة اليوم الأول من مايو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

تعود وقائع الدعوى، التي حملت رقم 35004 لسنة 2021م جنايات الفيوم، والمقيدة برقم 2224 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر الماضي، بمركز شرطة الفيوم، أقدم المتهمون (عبد المعبود.س.ع-44 سنة)، الشهير بـ "أيمن ع"، ويعمل مسئول حراسة بمشاريع مقاولات، بالاشتراك مع كلا من (محمد.أ.س.ع-29 سنة)، "هارب"، وشهرته "ماندو الجرداوي"، و(محمد.س.م.ف-37 سنة)، وشهرته "م.بيسه"، صاحب محل بقالة، وشقيقه (إمام.س.م.ف-30 سنة)، وشهرته "إ.بيسه"، محبوس، و(إيهاب.م.ز.ع-25 سنة)، وشهرته "كرشة"، محبوس، ويعمل عامل بموقف، وشقيقة المتهم الأول (صابرين.س.ع)، وشهرتها "نجلاء"، هاربة، ارتكبوا وقائع عديدة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، وجهت للمتهمين من الأول إلى الخامس، ارتكاب جرائم قتل وتعذيب المجني عليها (رانيا.م.د)، زوجة المتهم الأول، عمدا مع سبق الإصرار، وأن المتهم الأول، قتل وعذب والدة زوجته، المجني عليها (فاتن.ع.ع)، وهي في العقد السادس من عمرها، وشرع في قتل المجني عليهن شقيقة زوجته، وتدعى (رباب.م.د)، وطفلتي زوجته، وتدعيان (جنى.ح.ي.ع)، و(نيرة.ح.ي.ع)، وتعذيبهن تحت تهديد السلاح، وخطف المجني عليهما (أحمد.ص.ر)، و(سيد.ر.ع)، والمجني عليهن شقيقة زوجته ووالدتها، بالإكراه، واحتجازهن لمدة شهرين بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كما وجهت النيابة العامة له، بالإشتراك مع باقي المتهمين، في ارتكاب جرائم، الاعتداء على المجني عليها (رباب)، شقيقة زوجته، وهتك عرض والدة زوجته (فاتن)، و الطفلتين بالقوة وتحت تهديد السلاح، وسرقة هواتف محمولة، واستعمال القوة مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإصابة (أحمد ص) بعيار ناري.