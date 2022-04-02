مع حلول شهر رمضان المبارك.. أبرز الأدعية المستجابة

تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم، تستقبل الأمة الإسلامية الشهر الكريم بالأدعية مستغلين فيه كل دقيقة متضرعين إلى المولى سبحانه وتعالى بالأدعية نظرًا لاستجابة الدعاء في تلك الوقت ونظرًا لمكانة هذا الشهر الكريم، فيلزم المسلمين المداومة على الأدعية طوال شهر رمضان وذلك لأن الدعاء من الطاعات التي يلزم الحرص عليها ومن الأدعية المستجابة في رمضان، ويرصد “الدستور” أبرز الأدعية المستجابة في رمضان.

أبرز الأدعية المستجابة في شهر رمضان 2022

1- " اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم".

2- “اَللّـهُمَّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الاَْعْمالِ، وَاقْضِ لي فيهِ الْحَوائِجَ وَالاْمالَ، يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلَى التَّفْسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِمًا بِما في صُدُورِ الْعالَمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ”

3- " اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا ".

4- “اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك”.

4- “اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت اهل التقوى وأهل المغفرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم”.

5- “اَللّـهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْري بِاِنابَةِ الُْمخْبِتينَ، بِاَمانِكَ يا اَمانَ الْخائِفينَ. اَللّـهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الاَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الاَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِ الْقَـرارِ، بِاِلهِيَّتِكَ يا اِلـهَ الْعالَمينَ”.