مقتل مواطن بطلق ناري على يد آخرين في الشرقية

لقى مواطن بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري من آخرين، بدائرة مركز الحسينية، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط الجناة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمد ع م" - 40 عامًا - مقيم قرية منشأة أبو عامر مركز الحسينية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبيَّن من التحريات الأولية، وفاته إثر إصابته بطلق ناري بالصدر والظهر ادعاء تعدي من آخرين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.