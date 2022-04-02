«قومي حقوق الإنسان» ينظم الاجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الجامعات

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الجامعات الحكومية والغير حكومية بالقاهرة الكبرى، لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس، ونهاد أبوالقمصان، عضو المجلس ورئيسة لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس ورئيس وحدة التدريب.

وافتتحت الاجتماع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب بالترحيب بممثلي الجامعات والمشاركة في هذا الاجتماع لما للجامعات من دور هام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكدت على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد نقلة كبيرة رفعت سقف الطموحات، وما يشكله ذلك من آثار إيجابية على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بمستويات التنفيذ.

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية دور الشباب باعتبارهم أكبر وأهم شريحة سكانية تتمتع بالحيوية والقدرة على التأثير والإبداع وخاصة طالبات وطلاب الجامعات كسفراء لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وواجباته، ومن ثم فإنه ينبغي على الجامعات الاهتمام بتدعيم وتنشيط الوعي لدى طلابها بحقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمعرفة الصحيحة عن هذه الحقوق، والفائدة التي تحملها، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم تجاهها حتى تصبح سلوكًا يمارسونه في حياتهم اليومية.

وأعرب السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس في كلمته، على أن الدستور المصري قد نص فى مادته رقم 24 على دور الجامعات في تدريس حقوق الإنسان.

وأضاف أن للمجلس دور هام في إعداد الشباب للقيادة في المستقبل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى وجدانهم، وأكد على ضرورة الاستفادة من التجارب وقصص النجاح في تنفيذ الأنشطة الثقافية للطلاب، والعمل على دليل تدريبي مبسط يلبى احتياجات الجامعات ويتفق والواقع المجتمعي.

وأوضحت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس، أن المجلس مؤسسة عريقة لها شراكات مع العديد من الجامعات وهذا اللقاء هو الثاني فى سلسلة اللقاءات بالشركاء في مرحلة التحضير لتنفيذ الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي سيتم إطلاقها خلال الشهور المقبلة ويمتد تنفيذها خلال عامي 2022 – 2023.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق سياسات حقوق الإنسان ومنع التمييز في الجامعات وذلك يأتي من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتحدث الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس عن ضرورة، نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال مستويات تتعلق بهيئة التدريس، وبالطلاب في التعليم الجامعي والدراسات العليا، كما أشار إلى عقد مسابقات مرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان تكون حافزًا للشباب.

وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، على مستوى الجمهورية والتي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2022-2023، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية.

وأوصى المشاركون على ضرورة إجراء استبيان للطلاب الجامعيين قبل البدء في تنفيذ حملة نشر الثقافة، والعمل على تحويل منظومة حقوق الإنسان إلى منظومة حياتية عملية، والتأكيد على التعاون والتواصل الدائم والذي يساهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

شارك فى الاجتماع 11 من ممثلي جامعات القاهرة– عين شمس – الأزهر - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- جامعة النيل- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب- الجامعة البريطانية – الجامعة الروسية – وجامعة 6 أكتوبر - الأكاديمية الوطنية للتدريب.