عميد رواق الإمام الرفاعي بالأردن يختتم رحلته الدعوية لمصر

أعلنت الطريقة الرفاعية الصوفية بالأردن، اليوم السبت، ختام الشيخ فواز الطباع الحسني عميد رواق الإمام الرفاعي، رحلته الدعوية فى مصر والتي قام خلالها بزيارة عدد كبير من شيوخ وعلماء الأزهر الشريف والطرق والمؤسسات الإسلامية والصوفية المختلفة، حيث استمرت الرحلة الدعوية قرابة أسبوعين كاملين، حيث قامت الطريقة الرفاعية باستقبال "الطباع" في مقرها بمسجد الإمام الرفاعي.

جولات "الطباع الحسني" في مصر

وترصد "الدستور" في السطور التالية، الجولات والزيارات التي قام بها الشيخ فواز الطباع الحسني، عميد رواق الإمام الرفاعي، حيث زار خلال اليوم الأول مقر الطريقة الصديقية الشاذلية والتقى بشيخها الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وفي اليوم الثاني زار مقر الطريقة الهاشمية الشاذلية والتقى بشيخها الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وفي اليوم الثالث زار "الطباع" مؤسسة البيت المحمدي لعلوم ودراسات التصوف حيث التقى بشيخها الدكتور محمد مهنا، وفي اليوم الرابع زار الزاوية التجانية بإمبابة حيث زار شيخا صلاح الدين التجاني الحسني، وفي اليوم الخامس زار عميد رواق الإمام الرفاعي "روضة النعيم" حيث التقى بعدد من الدعاة كان في مقدمتهم الجزائري الشيخ زهير قزان، وفي اليوم السابع زار مقر إقامة طلاب الأزهر الأجانب الذين ينتمون لدولة باكستان وإندونيسيا، وخلال اليوم الثامن زار شيخ الرفاعية بالأردن الشيخ يسري جبر الحسني وكيل الطريقة الصديقية الشاذلية بالمقطم.

وقام عميد رواق الرفاعي بالأردن، خلال هذه الزيارات، بالتنسيق مع قيادات ورؤساء المؤسسات الدينية والصوفية المختلفة من أجل نشر الفكر الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتشددة التي تسعى التيارات المنحرفة والمتشددة لنشرها في المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الزيارات الدورية على مدار العام يتم خلال هذه الزيارات تبادل الرؤى والأفكار المختلفة التي تهدف إلى التعاون.