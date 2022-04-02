السكرتير العام يجرى جولة مفاجئة على أسواق نجع حمادي وأبوتشت لضبط الأسعار

بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة بجولة ميدانية مفاجئة على مركزي نجع حمادي وأبو تشت لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، والتى تضم السلع الغذائية والأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضبط منظومه الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

واستهل السكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد مطحن شركة مصر العليا بنجع حمادي للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، فضلا عن تفقد مجمع شوادر نجع حمادي، وأطمئن علي توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة مؤكدا عليهم بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تابع حركة البيع والشراء بمعرضي أهلا رمضان وعددًا من السلاسل التجارية ومحال الجزارة بمركزي نجع حمادي وأبو تشت، و حرص على مقابلة عددًا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجى من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية.

وفي نهاية الجولة شهد تسليم كراتين المواد الغذائية بنجع حمادي للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "حياة كريمة أيد بتبني وايد بتساعد"، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لافتا أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بانتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتي تتمتع بسمعة طيبة لتتولي توزيع كراتين المواد الغذائية على لأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب مراجعة الكشوف المدرجة لحالات تكافل وكرامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.