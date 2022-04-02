السبت 02 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السكرتير العام يجرى جولة مفاجئة على أسواق نجع حمادي وأبوتشت لضبط الأسعار

محافظ قنا
محافظ قنا

بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة بجولة ميدانية مفاجئة على مركزي نجع حمادي وأبو تشت لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، والتى تضم السلع الغذائية والأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضبط منظومه الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

واستهل السكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد مطحن شركة مصر العليا بنجع حمادي للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، فضلا عن تفقد مجمع شوادر نجع حمادي، وأطمئن علي توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة مؤكدا عليهم بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.   

كما تابع حركة البيع والشراء بمعرضي أهلا رمضان وعددًا من السلاسل التجارية ومحال الجزارة بمركزي نجع حمادي وأبو تشت، و حرص  على مقابلة عددًا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجى من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية.

وفي نهاية الجولة شهد  تسليم  كراتين المواد الغذائية بنجع حمادي  للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها بمناسبة  حلول شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "حياة كريمة أيد بتبني وايد بتساعد"، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لافتا أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بانتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتي تتمتع بسمعة طيبة لتتولي توزيع كراتين المواد الغذائية على لأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب مراجعة الكشوف المدرجة لحالات تكافل وكرامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

خلال أسعار المخابز عمل شهر رمضان رمضان معرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

قبل إعادة افتتاحه بساعات.. أول صور من داخل مسجد الحسين

نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

الآن دعاء أول يوم رمضان 2022 مكتوب| أدعية من القرآن والسنة

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأولى.. المواعيد والقنوات العارضة بطولة كريم عبد العزيز

«ارتفاع فى الحرارة ونشاط أتربة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

فانوس رمضان.. حكايات من الزمن الجميل

صفاء النجار

رمضان جانا

ماجد حبته

مكافآت لصوص طب المنصورة!

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

صور

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

احتفالية استطلاع هلال شهر رمضان 2022

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 فلسطينيين فى عملية للشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل