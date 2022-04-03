نصائح للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان

الحفاظ على صحة بشرتك لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل.

وتساعدك هذه النصائح على إزالة السموم من بشرتك خلال الشهر الكريم، وفقًا لموقع “ english”

الترطيب

شرب كمية كافية من الماء يفيد بشرتك، فيجب أن تتناول ثمانية أكواب على الأقل بين الإفطار والسحور، و تجنب شرب المشروبات الغازية أو السكرية مثل المشروبات الغازية والعصائر وكذلك الكافيين لأنها تسبب الجفاف، وإذا كنت لا تحب الماء العادي، يمكنك نقعه بالفواكه، إنه يقوي جهاز المناعة ويطرد السموم ويبقيك رطبًا وخاليًا من السعرات الحرارية.

لا تفرط في الغسيل

من المحتمل أن تكون بشرتك مجففة بسبب الصيام خلال شهر رمضان، و يمكن أن يتفاقم هذا بسبب الإفراط في غسل وجهك، و إذا كنت بحاجة إلى تبريد بشرتك، فاستخدم رذاذ الإصلاح بدلاً من ذلك قم بتخزينه في الثلاجة لمزيد من البرودة هذا أيضا يتخلص من الانتفاخ حول العين.

واقي الشمسي

خلال شهر رمضان في الصيف، من الضروري حماية بشرتك من أشعة الشمس القوية، و ضع كريم الوقاية من الشمس خلال النهار الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس 30 على الأقل، وأعد تطبيقه إذا كنت في الهواء الطلق لأكثر من ثلاث ساعات

تناول الأطعمة التي تجعل بشرتك متوهجة

إذا كنت تريد بشرة متألقة وصحية حتى أثناء الصيام ، فقم بزيادة تناول مضادات الأكسدة أثناء الإفطار والسحور، و تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة مثل التوت واللوز والشوكولاتة الداكنة والرمان، فهي مصادر كبيرة للفيتامينات والمعادن التي تحتاجها بشرتك بعد يوم من الصيام.

علاج بشرتك

استخدم قناع الوجه مرة أو مرتين في الأسبوع، و تأكد أيضًا من التقشير بانتظام، حسب نوع بشرتك يمكنك تقشير وجهك مرتين في الأسبوع، و يساعد ذلك في تنظيف المسام المسدودة ، ويشعر بشرتك بأنعم وأكثر إشراقًا، ويحفز التقشير المنتظم الدورة الدموية في وجهك.

المكملات الغذائية

بعد كل هذه الخطوات، إذا كانت بشرتك لا تزال تشعر بأنها تفتقر إلى التغذية أو بعض الفيتامينات، فإن مكملات البشرة تحتوي على فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز صحتها، وتحتوي المكملات التي يُنصح بها للحصول على بشرة صحية على فيتامينات C و E و A، بالإضافة إلى السيلينيوم والزنك، وتناول الجرعات الموصى بها من كل مكمل غذائي خلال الإفطار والسحور.