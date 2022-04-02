نيابة الإسماعيلية تعاين حادث مقتل مسن وإصابة نجلته على يد زوجها

انتقلت قبل قليل النيابة، لمعاينة، جثمان مسن، بعدما قتله زوج نجلته، وطعن نجلته عدة طعنات نقلت على اثرها لمستشفى جامعة قناة السويس، وتحفظ رجال المباحث على الجثمان في مكان الجرينة، لمعاينة النيابة، ونقله على مشرحة المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، اخطاراً يفيد بطعن شخص لزوجته ووالدها، وتبين إصابة سيدة ونقلت إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، قبل وصول الإسعاف، فيما لفظ والدها أنفاسه الأخيرة على اثر الطعنة النافذة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بطعن شخص لزوجته ووالدها عدة طعنات صباح اليوم السبت.

وعلى الفور انتقل فريق من المباحث وضباط الشرطة لمكان الواقعة، بنفيشة التابعة لمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، وتبين وفاة "السيد عناني أحمد" 70 سنة، ومقيم في نفيشة، وإصابة نجلته “ابتسام السيد عناني أحمد” بعدة طعنات، نقلهال الأهالي على الفور لمستشفى جامعة قناة السويس، ودخلت على اثرها العناية المركزة، فيما تم التحفظ على الجثمان في مكان الجريمة لحين، معاينة النيابة والتصريح بدفن الجثمان.

وحرر محضر بالواقعة، وبدأ رجال المباحث التحقيق في الواقعة.

وفي سياق شهد طريق «الإسماعيلية- الصالحية» بالإسماعيلية، حادث تصادم سيارتين أمس الجمعة، أسفر عن إصابة شخصين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات الإسعاف التى نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باصطدام السيارة رقم ط ص ي 2236 مع السيارة رقم ط ل ص 9131 على طريق الصالحية قرب منطقة الواحة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "فؤاد محمد أحمد، مقيم بمركز شرطة القصاصين، 21 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم، كما أصيب سمير إبراهيم محمد، 41 سنة، مقيم بالسماكين شرق، بكسر مضاعف أيضا وجروح في الجسم.

فيما تم التحفظ على المصابين واستدعاء استشاري الجراحة والعظام لعمل اللازم لهما وعمل كافة الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

وقالت طبيبة إن الحالتين شبه مستقرة، وأنهما سيخضعان للتواجد بالمستشفى عدة أيام حتى استقرار حالتهما الصحية والاطمئنان عليهما.