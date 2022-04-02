«مياه الشرب» بالإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا معالجة المياه

شاركت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في فعاليات إفتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون لتكنولوجيا معالجة المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة بالإسكندرية - مصر، بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة المياه.

وناقش المؤتمر هذا العام عددا من الموضوعات منها "ندرة المياه وطرق توفير المصادر الغير تقليدية، وأحدث التكنولوجيات المطبقة في مجال معالجة المياه بكافة أنواعها والآثار البيئية الناتجة عنها، والمشروعات الصناعية وكيفية معالجتها ومعالجة الصرف الصناعي، والآثار المترتبة عن التغيرات المناخية.

وقال المهندس أحمد جابر إن المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل توفير المياه ومعالجتها وحماية مصادرها بشتى الطرق، وهذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات لدي الأفراد والشركات في مجال تكنولوجيا معالجة المياه.

وعلى هامش المؤتمر يقام معرضًا لأحدث التقنيات العالمية المستخدمة في معالجة كافة أنواع المياه، يشارك به متخصصون في مجالات "معالجة المياه الصناعية، والصناعة، والبترول، والكهرباء، ومراكز البحوث، والجامعات، وشركات أجنبية متخصصة في هذا المجال".



على صعيد أخر، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة مطروح، وهى، محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتي رافع مياه غزالة بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بينما جارٍ تنفيذ محطة تحلية شرق مطروح.



وأكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة مطروح، وهى صرف صحي الحمام المتكامل، ومحطات رفع صرف صحى سيوة، وتوسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومحطات الرفع أرقام (7-8-9) ضمن مشروع توسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة العلمين، ومشروع صرف صحى مدينتي النجيلة وسيدى برانى، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم.



وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم أيضاً بمحافظة مطروح، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، وهى، مشروع صرف صحي مطروح (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع صرف صحى الضبعة المتكامل، ومشروع صرف صحى الإسكان الاجتماعى بمدينة الحمام، ومشروع استكمال محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لمشروع صرف صحى مرسى مطروح، ومشروع صرف صحى سيوة.