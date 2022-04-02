إضاءة مدارس التربية الفكرية بالوادي الجديد بالأزرق احتفالًا بيوم التوحّد

يصادف الثاني من شهر أبريل من كل عام، اليوم العالمي للتوحّد والتوعية به، الذي يهدف إلى إدماج الأشخاص المختلفين في المجتمع، للتأكيد على واحد من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم، ويأتي الغرض الأساسي لها هو تعزيز حريات الأشخاص الأساسية في مجتمعاتهم، إلى جانب إبراز دورهم وحقوقهم ليندمجوا بيسر وسهولة.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على إضاءة مدارس التربية الفكرية بالوادي الجديد باللون الأزرق إحتفالًا باليوم العالمي للتوحّد، برعاية ودعم الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ورياض الأطفال والتعليم الأساسى وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

احتفالًا بيوم التوحّد

وأشار الدكتور جمال حسن على أهمية هذه الفئة في حياتنا ، فهم أبناؤنا ولابد من دمجهم في صفوف المجتمع ، ليصبحوا أكثر إفادة وانتاجية ، وليس عالًا عليه، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الشكر والتحية والتقدير ، لجميع القائمين على هذا العمل الإنساني قبل إن يكون وظيفي.

كما شارك الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، إحتفالية خاصة نظمتها مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالداخلة جاء ذلك احتفالا بالشهر الكريم، وختام الأنشطة التربوية .

قدم تلاميذ المدرسة عروضا فنية ومجموعة من الأغانى والأناشيد الخاصة بتلك المناسبة وسط تفاعل الجميع.

احتفالًا بيوم التوحّد

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع المشاركين بالحفل لإضفاء أجواء من السعادة فى نفوس الجميع وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف .

مهنئا الجميع باستقبال الشهر الكريم داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.

وشهد الدكتور جمال حسن ،وكيل التعليم بالوادى الجديد، حفل ختام الأنشطة التربوية بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية بالداخلة بحضور مدير الإدارة التعليمية.

احتفالًا بيوم التوحّد

تضمن الحفل عروضا فنية وفقرات من الشعر والمواهب الطلابية التى قدمها تلاميذ المدرسة نالت إعجاب الحضور ولفتت الأنظار لبراعة الأطفال فى تقديم الفقرات .

وفى كلمته للحضور أكد الدكتور جمال ، على مانشهده على مر الايام من نتائج ومميزات للنظام التعليمي الجديد، الذي يهدف إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته ومداركه، وتنمية إبداعاته وصقلها للبعد عن الحفظ والتلقين بداية التحاقه بمرحلة رياض الأطفال، معربا عن امتنانه لجميع العاملين بالحقل التعليمى للإخلاص والتعاون الملموس للنهوض بالعمل والإرتقاء به والظهور بالمظهر اللائق والمشرف ودائما ما نحصد ثمار هذا التعاون فى تحقيق أفضل النتائج على الدوام.

احتفالًا بيوم التوحّد