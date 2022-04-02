نشرة الظهيرة| زيادة الرواتب وأسعار الحديد أهم أخبار أول أيام رمضان

في الساعات الأولى من صباح الثاني من أبريل، الذي يوافق أول أيام رمضان، كانت هناك أحداث كثيرة شغلت الرأي العام ولفتت الانتباه، وفِي نشرة "أخبار الظهيرة" يقدم لكم "الدستور" أهم الأخبار.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق أول برنامج تأهيلي للمصريات بالخارج

الأكاديمية الوطنية للتدريب لعبت دورًا محوريًا للسنوات الأخيرة في صناعة القيادات وتأهيل البعض منهم لشغل مناصب حيوية في مرافق الدولة المختلفة، والكثير منهم نال إشادة على أدائه المشرف في المقاعد التي جلسوا عليها، ومن هذا المنطلق أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج من كل دول العالم، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة وإطلاعهم على كل مستجدات الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدولة تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالمرأة المصرية، فلأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد في الجهاز الإداري للدولة والنائبات في مجلسي النواب والشيوخ والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظا على حقوق المرأة.

وأضافت أنه كان لزاما على الأكاديمية أن تنصت لطلبات المصريات بالخارج، وعليه قمنا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لإطلاق برنامج تدريب للمصريات بالخارج نهدف من خلاله للتواصل مع المصريين حول العالم عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية وتقديم حزم من البرنامج التدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية، مؤكدة على ثقتها في أن البرنامج سيكون أحد البرامج الرائدة التي تعتز الأكاديمية بتنفيذها، (التفاصيل)

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن تبدأ مع أول أيام شهر رمضان.

وكتب جونسون على "تويتر": "أمامنا الآن أخيرا فرصة للتوصل إلى سلام وإنهاء المعاناة الإنسانية، أحث كل الأطراف على العمل صوب حل سياسي دائم".

ورحب التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالمقترح الأممي، وكذلك رحبت جماعة الحوثي وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالهدنة وإليكم (التفاصيل )

توقيع الرئيس قانونا بصرف العلاوات وزيادة المعاشات يتصدر اهتمامات الصحف

كان من ضمن القرارات الحكيمة والرحيمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، هو تعجيل زيادة العلاوات والمعاشات بداية من أبريل، وتصدر ذلك اهتمامات الصحف اليوم، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا بصرف العلاوات الدورية وزيادة المعاشات أبريل الحالي.

وتحت عنوان "بعد توقيع الرئيس السيسي على القانون.. صرف العلاوات الدورية وزيادة المعاشات أبريل الحالي" ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي وقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، لتصبح فى الأول من أبريل الحالي.

سعر الحديد للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المصرية 2-4-2022

انشغل المواطنون، خلال الأيام الماضية، بزيادة أسعار الحديد، ولكم باقي تفاصيل سعر الحديد للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المصرية.. مع مرور الأيام يزداد ارتفاع سعر الحديد بشكل لم يكن من قبل، بسبب الحرب العالمية روسيا وأوكرانيا، ويرتفع يومًا بعد يوم، وزادت أسعار الحديد في جميع المصانع المختلفة، وهو الأعلى سعر للحديد على مدار السنوات الماضية وصل إليه، وبلغ سعر الحديد ما يقرب من 22000 جنيه للطن الواحد للمستهلك بمصنعي حديد عز وحديد بشاي.

وتستعرض "الدستور" سعر الحديد للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المصرية.

سعر الحديد للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المصرية 2- 4- 2022

- بلغ سعر طن "حديد عز" قيمة 20 ألف جنيه للطن.

- وصل سعر طن حديد "المراكبي" إلى 18900 جنيها للطن الواحد.

- وصل سعر طن حديد "السويس للصلب" الى 19000 جنيه لكل طن.

- بلغ سعر طن حديد "الجارحى" إلى 16.1 ألف جنيها للطن الواحد، وفي التقرير التالي باقي ( التفاصيل)