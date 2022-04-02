السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حالتهم خطرة.. إصابة شخصين إثر تصادم مقطورة ودراجة نارية بأسوان

أسعاف
أسعاف

شهدت مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، صباح اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "مقطورة" ودراجة نارية، أسفرت عن إصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل “مقطورة” ودراجة نارية، ما أدى إلى إصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالكشف الطبي على المصابين داخل مستشفى إدفو العام أن حالتهم خطرة وغير مستقرة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتهم.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث تصادم الكشف الطبى سيارات الإسعاف دراجة نارية سيارة نقل ثقيل

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