مواعيد عرض مسلسل أمير كرارة «العائدون» في رمضان

يبدأ عرض مسلسل «العائدون» بطولة أمير كرارة عبر قنوات dmc بشكل حصري يوميا في رمضان، ويضم العمل عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

مواعيد عرض مسلسل أمير كرارة

يعرض مسلسل أمير كرارة حصريًا على dmc في تمام الساعة 10:45 مساء ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثالثة صباحا ثم يعاد في اليوم التالي في تمام الساعة الخامسة الا خمس دقائق عصرا.

تفاصيل مسلسل أمير كرارة العائدون

تدور أحداث مسلسل أمير كرارة في إطار أكشن تشويقي مأخوذة عن أحداث حقيقية حول فكرة العائدون من داعش، ويتناول العمل بعض الأحداث الإرهابية التي حدثت مثل محاولة تفجير دار القضاء العالي واقتحام عدد من مؤسسات الدولة.

وترصد الحلقة الأولى وصول معلومات عن خطر يهدد البلاد، كما ترصد وجود عناصر أمنية مصرية ترصد تحركات الجماعة الإرهابية في دول شرق أوروبا

ويجسد أمير كرارة خلال المسلسل شخصية ضابط في المخابرات المصرية، وتساعده أمينة خليل، ويظهر محمود عبدالمغني الذي يظهر في شخصية ضابط، ويجسد محمد فراج دور شاب متطرف دينيًا، كما يقدم هاني رمزي شخصية بعيدة عن الكوميديا.

مسلسل "العائدون" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل في الفترة من 2018- 2020 ويتناول العمل كواليس هذه الأحداث، وترصد محاولة إحباط تمويل الجماعات الإرهابية للحد من الإرهاب في مصر في تلك الفترة، كما ترصد العديد من المتغيرات في المنطقة العربية وكيف تعاملت الدولة مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة ويجسد النجم أمير كرارة دور شخصية أمنية مسئولة عن أحد الملفات الأمنية.

قنوات عرض مسلسل العائدون فى رمضان

ومن المقرر عرض مسلسل العائدون على عدد كبير من القنوات منها dmc وdmc دراما، وقناة دبي، وقناة ART، ومنصة watch it، ومنصة شاهد vip.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغني، وجيهان خليل، وصبري عبد المنعم، ميدو عادل، وآخرين، كما يشارك خلاله العديد من ضيوف الشرف منهم هاني رمزي، محمد فراج وآخرين، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.