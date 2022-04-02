السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان المبارك

محافظ الغربية
محافظ الغربية

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مهنئًا الرئيس السيسي، بتلك الأيام العطرة، وجاء نصها: (يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم، متوجهًا للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بخالص اليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة سيادتكم).

كما بعث المحافظ التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين ورجال الشرطة.

محافظ الغربية يهنئ السيد رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

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