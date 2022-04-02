التصريح بدفن جثة طفلة غرقت في جرجا بسوهاج

لقيت طفلة في التاسعة من العمر مصرعها عقب سقوطها بإحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج،ش تم نقل الجثة لمستشفى جرجا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بسقوط طفلة بالترعة أثناء لهوها على حافتها تم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالى وتم نقلها للمستشفى العام بجرجا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها العميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفلة "حنين م ر ب 9" سنوات وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء غرق.

وبسؤال والدتها المدعوة "هالة ش ا م" 33 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة على حافة الترعة المجاورة لمنزلها انزلقت قدمها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ونفت الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي، وتم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.