حبس راكب حاول تهريب «حشيش» بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، اليوم السبت، بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيقات حاول تهريب كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول وسائل الكونترمال المخدر بمطار القاهرة.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات، حيث إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ اشتبهت قوات الأمن فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود شرائط أدوية وكثافات متماثلة.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا عثر بحوزته على عدد من السجائر الملفوفة بها مادة الحشيش، و5 زجاجات كونترمال سائل، مخبأة داخل حقائب الراكب وداخل جيوبه، و300 قرص من الترامادول المخدر، وتحرر المحضر اللازم.