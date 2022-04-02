«ارتفاع فى الحرارة ونشاط أتربة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم، السبت، سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، فيما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، حارًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بينما سيكون باردًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، أن درجة الحرارة الأعلى في مصر اليوم هي 40 درجة في إدفو وأسوان، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم السبت كالتالي:

في القاهرة العظمي 36 والصغري 16 درجة.

في الإسكندرية العظمي 27 والصغري 17 درجة.

وادي النطرون 36- 16 درجة.

طنطا 35- 16 درجة.

شبين الكوم 35- 17 درجة.

دمنهور 33- 16 درجة.

بلطيم 32- 16 درجة.

مطروح 24- 17 درجة.

السلوم 24- 17 درجة.

سيوة 33- 18 درجة.

بورسعيد 35- 15 درجة.

دمياط 35- 16 درجة.

الزقازيق 36- 17 درجة.

المنصورة 35- 17 درجة.

الإسماعيلية 36- 17 درجة.

السويس 36- 17 درجة.

العريش 34- 14 درجة.

رفح 32- 14 درجة.

نخل 34- 18 درجة.

نويبع 28- 17 درجة.

طابا 34- 18 درجة.

كاترين 29- 10 درجات.

الطور 33- 17 درجة.

شرم الشيخ 35- 21 درجة.

الغردقة 35- 20 درجة.

الفيوم 36- 13 درجة.

بني سويف 36- 13 درجة.

المنيا 37- 14 درجة.

أسيوط 37- 14 درجة.

سوهاج 38- 16 درجة.

قنا 38- 16 درجة.

الأقصر 39- 18 درجة.

أسوان 40- 18 درجة.

إدفو 40- 19 درجة.

أبوسمبل 39- 19 درجة.

الوادي الجديد 39- 20 درجة.

شلاتين 35- 19 درجة.

حلايب 36- 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون نشاط الرياح هو الظاهرة المؤثرة خلال حالة الطقس غدًا الأحد، فيما تنشط الرياح خلال طقس الغد على القاهرة الكبري والوجه البحري والإسكندرية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

ومن المقرر طبقا لما أعلنته الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الاثنين المقبل رياحًا نشطة على أغلب المحافظات في مصر.

درجات الحرارة غدا الأحد:

في القاهرة والوجه البحرى 31-15 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية 26-15 درجة.

درجات الحرارة في جنوب سيناء 33-20 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد 38-19 درجة.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد 40-20 درجة.

درجات الحرارة خلال حالة الطقس الإثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

درجات الحرارة الإثنين المقبل:

في القاهرة والوجه البحرى 31-15 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية والسواحل الشمالية 27-15 درجة.

درجات الحرارة خلال حالة طقس الثلاثاء في جنوب سيناء 33-20 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد 37-17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد 42-20 درجة.