رئيس الأسقفية مهنئا بحلول رمضان: نصلي لكي تعم البركة بلادنا

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بحلول شهر رمضان المبارك.

وذكر رئيس الأساقفة في بيانه: نهنئ جميع المصريين بحلول الشهر الكريم الذي يتزامن مع الصوم الكبير والاستعداد لعيد القيامة المجيد فنصلي لكي تعم البركة والخير بلادنا جميعًا مسلمين ومسيحيين.

ووجه رئيس الأساقفة تهنئة خاصة للإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف متمنيًا أن يوفقهم الله في خدمة الوطن والدين.

وكان قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي أول أمس، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال البابا تواضروس إن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة، وإن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها بأن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

وواصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية. ولفت في ختام تهنئته إلى أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.

ومن جانبه هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

وأشار بطريرك الكاثوليك في رسالة التهنئة قائلاً: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

اختتم اسحق رسالته قائلاً: "نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".