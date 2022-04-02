حملات تموينية مكبرة بأسواق دسوق لضبط المخالفين في كفر الشيخ

أعلن السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بنطاق المركز للعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

وأكد رئيس دسوق، أنه تم القيام بحملة مفاجئه للمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه قد تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها.

وأسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا بين عدم إعلان ولحوم مكشوفة ومتنوعة، لافتًا إلى أن الحملة مازالت مستمرة والتأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، وتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة.

وأكد أيضًا أنه سيتم استمرار إقامة المعارض استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.

ووجه محافظ كفرالشيخ بالتعاون مع التجَّار للمشاركة في المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفي حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.

كما وجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة لضبط السلع التي يحجبها التجار عن التداول، وشن حملات بالقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين محذرًا من التعدي على الأراضي الزراعية.