السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: أكثر من 470 فرصة عمل جديدة للشباب بالغربية والقليوبية

فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفيرنحو 471 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بمحافظتي الغربية والقليوبية، وذلك برواتب متفاوتة، ولمختلف المؤهلات الدراسية.

وتضمنت فرص العمل المتاحة بمحافظة الغربية، مطلوب 10 ممرض، 6 عامل عادي، 10 عامل أوفر، 2 عامل تطريز، 5 عامل خياطة، 3 عامل تعبئة وتغليف، 10 عمال صباغة، 10 عمال طباعة، 5 عمال سنجر، 5 عامل نسيج، 5 عامل أرضية، و5 مخصص.

في حين وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، فرص عمل شملت 4 مدرسة لغة إنجليزية، 3 مدرس رياضيات، 4 مشرفة باص، مدرسة مكتبة، محاسب خزينة، مهندس إنتاج، 350 فرد أمن، 20 عامل إنتاج، 5 عامل تشطيب، كهربائي سيلسيون، فنى غلاية، و4 عاملة نظافة.

وجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت عن توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنعًا قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

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