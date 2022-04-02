السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 2-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع

استقرار سعر الدولار
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 2-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الحكومية خلال فترة التعاملات الصباحية فى أول أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك، حيث بلغ 18.29 جنيه، فيما بلغ فارق سعر صرف الدولار خمسة قروش عن تعاملات  أمس الجمعة، بينما جاء أعلى معدل سعر 18.37 جنيه للبيع في بعض البنوك، خاصة مع انخفاض الإقبال على شراء الدولار بعد طرح شهادات البلاتينية وطلعت حرب.


سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 2-4-2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع


بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك المركزي المصري عند 18.21 بينما جاء 18.31 للشراء بانخفاض عن تعاملات نهاية الأسبوع بحوالي سبعة قروش.

 

سعر الدولار فى مصر بالبنوك الحكومية

سعر الدولار فى مصر، كذلك استقر سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري عند 18.24 جنيه بينما جاء 18.34 جنيه للبيع مقابل الجنيه.


سعر صرف الدولار فى بنك مصر مقابل الجنيه

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك مصر عند 18.24 جنبها بينما جاء 18.34 جنيها للبيع.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك القاهرة


جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة 18.24 جنيه، بينما بلغ 18.35 جنيه للبيع.

وأيضا بلغ سعر الدولار للشراء في بنك الإسكندرية 18.24 جنيه بينما جاء 18.35 جنيه.

 

أسعار الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 18.20 جنيه بينما بلغ 18.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك البركة 18.23 جنيه بينما بلغ سعر البيع 18.33 جنيه.


كما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك كريدي أجريكول 18.20 جنيهن وجاء 18.30 جنيه للبيع.


وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك المشرق عند مستوى 18.20 جنيه بينما بلغ 18.30 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء والبيع
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى مصرف أبوظبي 18.27 جنيه، وجاء سعر الدولار للبيع 18.37 جنيه وهو أعلى معدل سعر دولار فى السوق المصرفية.

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وائل لطفي

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