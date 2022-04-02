السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: الجيش الأمريكى سيستلم صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى العام المقبل

البنتاجون
البنتاجون

أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي (القوات البرية) الجنرال جيمس ماكونفيل، أن الجيش الأمريكي سيستلم عام 2023 دفعة أولى من الصواريخ فرط الصوتية بعيدة المدى.

وأشار "ماكونفيل" إلى أن تلك الصواريخ يمكن نصبها في طائرات النقل "إس–17" وغيرها من الطائرات.

وستتسلم القوات البرية الأمريكية أيضًا أول دفعة من الصواريخ التكتيكية العملياتية فائقة الدقة من طراز PrSM والصواريخ متوسطة المدى المضادة للسفن.

وأوضح الجنرال، إن كل تلك التوريدات ستتحقق نهاية عام 2023.

يذكر أن صاروخ PrSM أطلق عليه الأمريكيون تسمية  "قاتل إس – 400" الروسي.

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