السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: فرنسا تواجه أزمة سياسية قبيل الانتخابات الرئاسية

انتخابات فرنسا
انتخابات فرنسا

اظهرت دراسة لتقييم المزاج الوطني العام في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية، أن البلاد تواجه أزمة سياسية. 

ووجدت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث "فوندابول"، ونشرت،  أن 80% من الناخبين لم تعد لديهم ثقة في الأحزاب السياسية وأن نحو 40% لم يعد لديهم احساس بالارتباط بأي حركة.

كما أظهر الاستطلاع، أن 35% ربما يتركون بطاقة الاقتراع فارغة، في حين أن 26% لا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم على الإطلاق.

وعزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى شعورهم بأن المرشحين غير مناسبين أو أنهم يتوقعون نفس السياسات بغض النظر عن نتيجة الانتخابات أو الرغبة في الاحتجاج.

ووصل عدد الأشخاص الراغبين في التصويت لمرشح متطرف إلى أعلى مستوى منذ إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 1965، وقال نحو 46% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون لمرشح من اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف.

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