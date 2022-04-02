السبت 02 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3.. المواعيد والأحداث

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية بشكل كبير عن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3.. المواعيد والأحداث، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد السقا.

 

الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3

الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 تعد من أكثر الحلقات سخونة في الموسم الدرامي الحالي وتناقش الحلقة فترة الغضب العارم للشعب المصري تجاه جماعة الإخوان الإرهابية إبان توليهم لمقاليد الحكم ومحاولة السيطرة على كل الأمور بشكل غاشم.

 

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 اليوم السبت في تمام الساعة 9 و50 دقيقة مساء عبر قناة أون التي تعرض المسلسل بشكل حصري.

 

أبطال مسلسل الاختيار 3

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، أو يتواجد كم كبير من النجوم مع الأبطال الأربعة في المسلسل الجديد، حيث يعد مسلسلا ملحميا وانضم للجزء الجديد من المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

 

ويتواجد بالمسلسل عدد من ضويف الشرف ومن المقرر أن تشهد الحلقات مفاجأة كبيرة بظهور الفنان صبري فواز في دور محمد مرسي والفنان القدير أحمد بدير في دور المشير محمد حسين طنطاوي وبمشاركة مجموعة من النجوم سيكون ظهورهم مفاجأة للغاية خلال الحلقات القادمة ومن المتوقع أن يسيطر المسلسل على اهتمامات المشاهدين في مصري والوطن العربي.

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