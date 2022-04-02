الداخلية التونسية تبحث مع وفد «منع التعذيب» سبل تعزيز المنظومة الحقوقية

بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع وفد من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، برئاسة السيد عبد الله ونير، الذي يُؤدّي زيارة إلى تونس، نتائج الزيارات التي قام بها الوفد في المجالات المرتبطة بوزارة الداخلية.



وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أنه تم مناقشة سبل تعزيز وتدعيم آليات تكريس المنظومة الحقوقية بالوزارة باعتماد مقاربة تشاركية بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الوطنية والدُوليّة.



وأكّد شرف الدين على مواصلة مختلف مصالح الوزارة بذل مجهوداتها لتكريس المسار الحقوقي قصد الإرتقاء بالمعايير المُثلى لحقوق الإنسان وتحسين ظروف الاحتفاظ مع مراعاة الحريات العامة والفردية.

وأشار إلى أن التجاوزات وإن وُجدت في بعض الأحيان تُعتبر استثناءً، مشددا على انفتاح بلاده على جميع التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة.



وفي السياق، أشاد رئيس الوفد بالتنسيق والتعامل الإيجابي والسريع للوزارة مع عناصر الوفد خلال قيامهم بزياراتهم إلى عدد من مراكز الأمن والحرس الوطنيين للإطلاع على ظروف الاحتفاظ وإتمامهم لمهامهم في أحسن الظروف، مثنيا على سهولة الدخول إلى المراكز المذكورة وحسن الاستقبال وظروف الاحتفاظ في مجملها، مثمّنا عمل ومجهودات الوحدات الأمنية.