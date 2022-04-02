السبت 02 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.


ففي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 134 ألفا و915 إصابة.. بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 93 حالة وفاة.


وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و442 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.


وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 778 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و91 ألفًا و63 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8510 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.


وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.


كما أبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 10 حالات وفاة و1692 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و32 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و720 ألفًا و645 إصابة.


وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1661 إصابة و10 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و978 ألفًا و228 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و809 حالات وفاة.
 

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317 ألفا و758حالة والوفيات إلى 5648 حالة.


وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 791 ألفًا و 979 إصابة، بينما سجلت حالتين وفاة لتصل الوفيات إلى 9694 حالة وفاة. 

جديدة الصحة فيروس كورونا كورونا 3 حالات إصابة جديدة إصابة جديدة تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

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