قضايا الدولة وجامعة القاهرة يكرمان 32 سيدة فاعلة فى المجتمع (صور)

كرمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى، وجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، 32 امرأة من السيدات الفاعلات ذوي الإسهامات البارزة في المجتمع المصري من كافة مؤسسات الدولة وكافة المجالات، وذلك خلال احتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

شهد الحفل تكريم عدد من الوزيرات والسفيرات والإعلاميات كما شهد الحفل تكريم قاضيات هيئة قضايا الدولة وعضوات مجلس جامعة القاهرة وإعلاميات إلى جانب تكريم أكثر من ثلاثين سيدة لدورهم البارز والفعال في المجتمع المصري في شتي المجالات.

وخلال الحفل تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة القاهرة بشأن التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتدريب خاصة في مجال الدراسات القضائية والقانونية وذلك لتعميق الثقافة القانونية لدى الخريجين .

حضر فعاليات توقيع البروتوكول المستشارين نواب رئيس الهيئة ونواب رئيس الجامعة والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من عمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

تناولت فعاليات الحفل عرض لفيلم وثائقي عن دور هيئة قضايا عبر التاريخ في حماية مقدرات الوطن وتسليط الضوء على دورها الرائد في تولي المرأة للوظيفة القضائية منذ أكثر من أربعين عاما مضت كما تم عرض فيلم وثائقي عن دور المرأة في جامعة القاهرة بداية الأميرة فاطمة التي تبرعت بأرضها ومجوهراتها لبناء الجامعة وما حققته الجامعة بشأن ملف تمكين الكفاءات من النساء في مناصب إدارة الجامعة والتدريس ونشر الوعي تجاه أهمية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع ومناهضة العنف ضد المرأة باعتبارها أحد أفراد المجتمع.

وأعرب المستشار حسين مصطفى رئيس قضايا الدولة عن بالغ سعادته لتواجده بمقر جامعة القاهرة لكونه أحد خريجيها وأكد أن المرأة تعيش عصرها الذهبي فيظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور المرأة ووصولها إلى أهم المناصب القيادية بكافة مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية.

كما أكد على أن هيئة قضايا الدولة من أولي الهيئات القضائية التي تولت فيها المرأة للوظيفة القضائية، حيث تم تعيين أول سيدة للعمل كمستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 733 لسنة 1988 .

كما أكد على أن عضوات هيئة قضايا الدولة يشغلون المناصب القيادية دون تمييز طبقا للكفاءة الفنية فمنهم ورؤساء للأفرع والأقسام وأعضاء بالأمانة العامة للهيئة والمكتب الفني والتفتيش وتعد هيئة قضايا الدولة اولي الهيئات القضائية التي تقوم بتعيين امرأة في منصب أمينا عاما مساعدا لتولي شئون المرأة في الهيئة.

ومن جانبه؛ أعرب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للدور الهام التي تقوم به هيئة قضايا الدولة منذ أكثر من مائة وخمسون عاما في الحفاظ على الحق والمال العام وحماية حقوق الدولة المصرية.

كما أكد على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها نظرا للدعم ورؤية القيادة السياسية نحو تفعيل دور المرأة، حيث أصبحت تتولى العديد من المناصب القيادية في الدولة وأوضح ان المرأة داخل الجامعة تقريبا لها نسبة سبعة واربعون في المائة من إجمالي القيادات داخل الجامعة في كافة القطاعات والمناصب وان وثيقة الثقافة والتنوير التي أطلقتها الجامعة عام 2017 ارتكزت في مبادئها على عدم التمييز بكافة أشكاله دينيا أو سياسيا أوعرقيا مؤكدا ان الجامعة فعلت هذا المبدأ وأصبحت المرأة ركنا اساسيا ومهما في نجاح الجامعة حضر الاحتفال من هيئة قضايا الدولة.

المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلى للهيئة والمستشار أحمد عرفة رئيس المكتب الفني والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة والمستشارون الأمناء العام المساعدون والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد للهئية وعددا من عضوات الهيئة.

كما حضر الحفل عدد من الوزيرات والسفيرات والإعلاميات وعضوات مجلس الجامعة ولفيف من عمداء الكليات بجامعة القاهرة، حيث تم تكريمهم في ختام الحفل وتقديم الدروع التذكارية تقديرا لمجهوداتهم نحو وطنهم.