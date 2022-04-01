السبت 02 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو يزين محطة الشهداء لاستقبال شهر رمضان

المترو
المترو

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بتزيين محطة مترو الشهداء بالخط الأول والثانى بصالة إتجاه حلوان وصالة إتجاه المرج الجديدة وشبرا والمنيب لاستقبال أيام شهر رمضان الكريم بجو يسوده البهجة والسرور والأجواء الرمضانية الجميلة.

وأعلنت الشركة تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك لتبدأ من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام.

وأوضحت مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخرقطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٨ ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ ص، و للخط الثاني من محطة شبراالخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص.

المترو يزين محطة مترو الشهداء لاستقبال رمضان ومد ساعات العمل محطة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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