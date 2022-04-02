أنجيلا ميركل تظهر وحيدة فى شوارع العاصمة الألمانية برلين

أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أثناء سيرها وحيدة في أحد الشوارع العامة ببرلين بعد انتهائها من التسوق في أحد المحلات التجارية.

وتحرص دائمًا المستشارة الألمانية السابقة على التواجد داخل المحال التجارية لشراء المستلزمات الغذائية والملابس بمفردها دون وجود أي حراسة لها.

وكشفت المستشارة الألمانية السابقة، في خطاب الوداع لها، أنها ستجد الآن وقت أفضل لقضاءه مع أسرتها وزوجها بعيدًا عن ضغوطات السياسة وما يتطلبه مهام عملها من تواجد دائم في مقر المستشارية ومتابعة للأوضاع الأقليمية والدولية.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر عدم وجود حرس شخصي لميركل، خاصة وأنها وأحدة من الشخصيات المعروفة عالميًا، إلا أن البعض برر ذلك بأنها لا ترغب كثيرًا في وجود أي حراسة خاصة فهي تحب شراء ما تريد بنفسها.

وفى وقت سابق، أسدل البرلمان الألماني "البوندستاج" الستار على 16 سنة حكمت فيهم المستشارة أنجيلا ميركل ألمانيا وأوروبا بقبضة من حديد، جعلت أعداءها قبل الحلفاء يطلقون عليها المرأة الحديدية، لتقف اليوم على مدرجات المشاهدين تتابع انتخاب خليفها الجديد، أولاف شولتز وزير مالية حكومتها، بعد أن فاز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، ليصبح رسميًا المستشار الجديد لألمانيا الاتحادية.

وبعد أسابيع من مفاوضات ماراثونية، حصل أولاف شولتز على تزكية البرلمان ليصبح مستشارًا لألمانيا، وانتخب المشرعون الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، ممهدين الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية موالية لأوروبا وعدت بتعزيز الاستثمار الأخضر.

وقالت ميركل في رسالتها الأخيرة، إن الوضع في البلاد خطير للغاية، واصفة إياه بأنه "مأساوي في بعض الأجزاء من ألمانيا".

وطالبت ميركل، المواطنين، بالتعامل مع الفيروس الغادر على محمل الجد، وضرورة أخذ اللقاح.

وحذرت المستشارة الألمانية من الوضع المزري الذي يضرب البلاد في الموجة الرابعة بعد اكتظاظ وحدات العناية المركزة والعدد الكبير بشكل مفزع الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس.

وشكرت ميركل، "الغالبية العظمى ممن يحترمون اللوائح.. ويبرهنون كل يوم عن هذا الحس المتحضر الرائع في البلاد، والذي بدونه لا يمكن لأي مستشار أو حكومة أن تفعل أي شيء"، وفقًا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".