المئات يؤدون صلاة التراويح في مساجد الفيوم وسط إجراءات احترازية

أدى مئات المصلين بمساجد مراكز محافظة الفيوم، صلاة التراويح، مساء اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا، حيث توافد المصلون لأداء صلاة تراويح في اليوم الأول من مسجد ناصر "المسجد الكبير" بمدينة الفيوم.

وشهدت ساحة المسجد حضورا كثيفا من المصلين من الرجال والأطفال، وسط أجواء إيمانية روحانية بمناسبة قدوم الشهر الكريم.

وقال الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إن مساجد المحافظة استعدت لشهر رمضان المبارك واستقبال المصلين، سواء من الرجال أو النساء، لصلاة التراويح وحضور خاطرة العصر، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المساجد التي ستقام فيها دروس العصر وأيضاً التي ستقام فيها خواطر التراويح جميعها 489 مسجدا فقط على مستوى المحافظة.

وأوضح أن عدد المساجد التي ستقام فيها دروس العصر فقط 113 مسجدا، أما المساجد التي تقام فيها خواطر التراويح فقط 125 مسجدا، أما باقي المساجد، وعددها 251 مسجدا، فستقام فيها دروس العصر وأيضا خواطر التراويح.

وأشار إلى أن المديرية قد انتهت من كامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم وضع خطة عمل جديدة خلال الشهر المبارك لتنشيط العمل الدعوي ومحاربة الفكر المتطرف وإعمار المساجد وتشكيل لجان للمرور على المساجد والتصدي لمحاولات التعدي على محتوياتها، ومتابعة التزام العاملين بأوقات العمل الرسمية وإحالة المخالفين للتحقيق.