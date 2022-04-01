الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على شراء الفوانيس والزينة الرمضانية بشارع المعز (فيديو)

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

ظهرت الأجواء الرمضانية في جميع شوارع مصر، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، في أجواء تمتاز بالسعادة والبهجة بين الأهالي، حيث تزينت المناطق بالفوانيس والزينة الورقية.

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وترصد «الدستور» في بث مباشر أسعار فوانيس رمضان

قال خالد علي، أحد تجار الفوانيس بمنطقة المعز، إن الأسعار هذا العام مناسبة للجميع، حيث تبدأ من 50 جنيهاً إلى 600 جنيه، حسب اختلاف الحجم، موضحا أن الإقبال هذا العام  كبير جداً على الشراء، خصوصا الأحجام المتوسطة، وأفاد أن أسعار الفوانيس الخشبية تبدأ من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما سعر الفانوس البلاستيك يبدأ من 50 جنيها إلى 150 جنيها.

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وأضاف «خالد» أن جميع المنتجات صناعة مصرية، لذلك الأسعار مناسبة لجميع الفئات، موضحا أن جودتها أفضل بكثير من البضائع المستوردة، ما تسبب في عودة شكل الفانوس الطبيعي الذي اعتاد عليه المصريين بعدما انتشرت الفوانيس المستوردة بأشكالها الغريبة.

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وأشار، إلى أن الإقبال على شراء الزينة والإضاءة كبير، لأنها تصنع أجواء رمضانية جميلة في المنازل، وذكر أن أسعارها تبدأ من 10 جنيهات إلى 50جنيهًا باختلاف أطوالها، كما أن الأطفال تقبل على الزينة والفوانيس الصغيرة لذلك هي الأكثر مبيعًا في البضائع.

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بينما علّق سيد أحمد، صاحب فرشة فوانيس رمضان، أن حجم الإقبال كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب قلة أسعار البضائع واختلاف انواعها واشكالها.

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واستطرد قائلا:  «الأهالي تنجذب للفوانيس الأكثر إضاءة و الاحجام المتوسطة التي تتناسب أسعارها مع جميع الفئات».

الاجواء الرمضانية الفوانيس الزينة الاحتفال الشهر الكريم

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حاجتنا إلى الضحك

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