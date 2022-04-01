سفير مصر لدى توجو يسلم كتب اللغة العربية المقدمة من «التعليم الفنى»

سلم السفير أحمد السماوي، سفير مصر لدى توجو، كتب اللغة العربية المدرسية للمرحلة الابتدائية المقدمة من وزارة التربية والتعليم المصرية إلى مدرسة دار الحديث في توجو.

ويدرس معلمون موفدون من وزارة التربية والتعليم المصرية، اللغة العربية بتلك المدرسة، إلى جانب المناهج التوجولية المعتمدة.

وأعرب الجانب التوجولي عن شكره وتقديره للدعم المصري وما تمثله المساعدات المصرية من أهمية في تزويد الطلاب التوجوليين بالمعرفة وتعزيز قدراتهم في مجالات استخدام وتعلم اللغة العربية.