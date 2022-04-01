الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رحلة تأهيل مسجد الإمام الحسين لاستقبال المحبين فى رمضان (صور)

جامع الحسين
جامع الحسين

حملت الساعات الماضية بشرى لجموع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي، ممن اعتادوا على قضاء شهر رمضان المبارك في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومنطقة الجمالية وخان الخليلي والأزهر ذات العبق الإسلامي المصري الأصيل.


وبعد أن خيم الحزن على البعض عقب إعلان وزارة الأوقاف إغلاق أبواب مسجد الإمام الحسين للتجديد خلال شهر رمضان، زفت بالأمس بشرتها بعودة الصلاة بالتزامن مع أول أيام الشهر الكريم، حيث يؤدي المصلون غدًا السبت صلاة التراويح وتنقل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب سيد الشهداء وسبط النبي صلى الله عليه وسلم.

IMG-20220401-WA0069


وينشر «الدستور» مجموعة من الصور الحصرية لتجديدات مسجد الإمام الحسين قبل وبعد الانتهاء منه ضمن سلسلة تطوير وتأهيل مساجد آل البيت.

IMG-20220401-WA0076

وتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء الخميس، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها. 


وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

 

IMG-20220401-WA0075


ويؤكد وزير الأوقاف بأن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022م ستقام في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

وزارة الأوقاف شهر رمضان عبد الفتاح السيسي محمد مختار جمعة صلاة الجمعة امام الحسين شعائر صلاة الجمعة محمد مختار

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

رسمياً.. السبت أول أيام شهر رمضان فى مصر

مباشر.. لحظة إعلان رؤية هلال شهر رمضان الكريم

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبدالعزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة