رحلة تأهيل مسجد الإمام الحسين لاستقبال المحبين فى رمضان (صور)

حملت الساعات الماضية بشرى لجموع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي، ممن اعتادوا على قضاء شهر رمضان المبارك في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومنطقة الجمالية وخان الخليلي والأزهر ذات العبق الإسلامي المصري الأصيل.



وبعد أن خيم الحزن على البعض عقب إعلان وزارة الأوقاف إغلاق أبواب مسجد الإمام الحسين للتجديد خلال شهر رمضان، زفت بالأمس بشرتها بعودة الصلاة بالتزامن مع أول أيام الشهر الكريم، حيث يؤدي المصلون غدًا السبت صلاة التراويح وتنقل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب سيد الشهداء وسبط النبي صلى الله عليه وسلم.



وينشر «الدستور» مجموعة من الصور الحصرية لتجديدات مسجد الإمام الحسين قبل وبعد الانتهاء منه ضمن سلسلة تطوير وتأهيل مساجد آل البيت.

وتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء الخميس، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.



وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.



ويؤكد وزير الأوقاف بأن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022م ستقام في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.