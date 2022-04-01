«الوزراء»: الموافقة على مشروع قانون حقوق المسنين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 26 مارس حتى 1 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، والموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحًا، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل، والموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنةـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.

كما تضمنت القرارات، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلًا، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره.

فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم، والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة"، والموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية البويطي بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية، بجانب الموافقة على مشروع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية، والموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.