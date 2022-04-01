الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شاب لسرقة «توك توك» فى أبو النمرس

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب لسرقة الـ"توك توك" الخاص به فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطلين وراء قتل شاب بأبو النمرس لسرقة التوك توك الخاص به في أبوالنمرس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة في أبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وكشفت التحريات عن أن عاطلين استدرجاه لتوصيلهما، ثم اعتديا عليه، وألقياه بالترعة، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين. 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

الجيزة توك توك متهمين المباحث جنوب الجيزة القبض على عاطل الأجهزة الأمنية سرقة التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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