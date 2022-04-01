ما فوائد «البنجر» وطرق تقديمه للكبار والصغار؟

يعتبر البنجر، أو الشمندر، أحد أفضل الخضروات التي تضم عدد كبير من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، سواء كانوا كبار أو صغار، لذلك يمكن الاعتماد عليه في كثير من الوصفات لأنه يعمل على تحسين الصحة العامة للإنسان والحد من الأنيميا.

وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، يحتاج الأطفال الصغار لعدد من الأطعمة التي تضم معادن مختلفة من تعويض ما يفقدوه خلال ساعات الصيام، ويعتبر البنجر أفضل النباتات التي يمكن أن تقدم ذلك، ولأن هناك عدد كبير من الأطفال لا يفضلون تناول البنجر في صورته الأصلية ففي السطور التالية نقدم عدد من الوصفات التي يمكن أن نضيف إليها البنجر بما يحقق الفائدة وفي الوقت نفسه لا يشعر الطفل بها، وذلك بحسب ما ورد في موقع "healthfood ":

البنجر والفراولة:

يعتبر الفراولة من الفواكهة الغنية بالفيتامينات أيضا، كما أن هناك عدد كبير من الأطفال يحب تناول الفراولة، وفي حالة إضافة البنجر إليها فإن هذا يعزز من الفوائد التي يمكن أن تقدم للطفل وفي الوقت نفسه من غير أن يشعر بطعم البنجر في صورته الأصلية، كما يمكن إضافة العسل الأبيض إلى هذا النوع من العصير بدلا من السكر، من أجل تحقيق فائدة أكبر، خاصة للأطفال الذين هم أقل من ثلاث سنوات، ولا يفضل لهم تناول السكر.

فوائد عصير البنجر:

يعتبر عصير البنجر أو أي نوع من أنواع العصائر مضاف إليه بنجر، له قيمة عالية، ومن ذلك أن تناول البنجر يفيد الكبد من خلال تقليل تكرام الدهون فيه، بالإضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول في الكبد أيضا، بالإضافة إلى محاربته الإصابة بالأمراض المزمنة في حال تم تناول كميات متساوية منه بصورة دورية، مرة واحدة في اليوم على الأقل، كما أنه يساهم في الحد من الإصابة بأمراض البواسير والإمساك.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

وقد لا يعرف الكثيرين أن البنجر يمكن أن يخفف من الإصابة بأمراض الكبد، لاحتوائه على فيتامين ب، الذي من شأنه أن يمنع الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

مفيد للأشخاص الذين يمارسون رياضة:

كما أن هناك عدد من الدراسات التي أكدت أن تناول خمس حبات من البنجر يوميا، تؤدي إلى تحسين الصحة العامة وزيادة القدرة على التحمل كما في حالة الرياضين الذين يقومون بحمل أشياء ثقيلة.