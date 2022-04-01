الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 24 متهمًا بأحداث مسجد الفتح 

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا السبت، محاكمة 24 متهمًا في القضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار  معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمارة وطارق صلاح درة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

المستشار معتز خفاجي محكمة جنايات القاهرة شرطة مسجد الأسلحة النارية مستشارين مجمع محاكم النيابة العامة جنايات القاهرة

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