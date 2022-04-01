أبرز المعلومات عن دير مارجرجس الحديدى بأخميم سوهاج

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 1 مايو المقبل، بذكرى استشهاد مارجرجس الروماني، إذ تقيم الاحتفالات والقداسات الإلهية بإجراءات احترازية مشددة.

وفي هذا التقرير تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن دير‏ ‏الشهيد‏ ‏مارجرجس‏ ‏الحديدي‏ ‏بأخميم سوهاج:

يعتبر‏ ‏دير‏ ‏مارجرجس‏ ‏الحديدي‏ ‏من‏ ‏الأديرة‏ ‏الأثرية، وتأسس‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الخامس‏ ‏عشر‏ ‏شرق‏ ‏مدينة‏ ‏أخميم‏، ‏على ‏بعد‏ 15 ‏كم‏ ‏من‏ ‏المدينة‏ ‏ب‏الطريق‏ ‏المؤدي‏ ‏إلى‏ ‏مركز‏ ‏دار‏ ‏السلام‏ ‏والكشح‏.

ويقع‏ ‏شرق‏ ‏النيل‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏الصيادية‏ ‏على‏ ‏بعد‏ 10‏كم‏ ‏شرق‏ ‏أخميم‏، ‏ويقابله‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الغربية‏ ‏بلدة‏ ‏المنشأة‏.

وعن‏ ‏لقب‏ ‏الحديدي، يعود‏ ‏إلى‏ ‏أنه‏ ‏عند‏ ‏حفر‏ ‏ترعة‏ ‏مجاورة‏ ‏للدير‏ ‏وضع‏ ‏القائمون‏ ‏على‏ ‏الحفر‏ ‏علامات‏ ‏حديدية‏ ‏مكان‏ ‏الحفر‏ ‏ملاصقة‏ ‏لسور‏ ‏الحديد‏، ‏مما‏ ‏نتج‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏حفر‏ ‏الترعة‏ ‏وهدم‏ ‏سور‏ ‏الدير‏، ‏وأخذ‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏مساحته‏ ‏وتحركت‏ ‏العلامات‏ ‏إلى‏ ‏مكان‏ ‏بعيد‏ ‏عن‏ ‏السور، ‏وتكررت‏ ‏هذه‏ ‏العملية، ‏فعرف‏ ‏القائمون‏ ‏على‏ ‏الحفر‏ ‏وأهالي‏ ‏القرية‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏حرك‏ ‏العلامات‏ ‏هو‏ ‏مارجرجس‏ ‏حفاظا‏ ‏على‏ ‏الدير‏.‏

الدير‏ ‏مشيد‏ ‏من‏ ‏الطوب‏ ‏اللبن‏ ‏بارتفاع‏ 8 ‏أمتار‏ ‏وعرض‏ 2 ‏متر‏، ‏وفي‏ ‏الضلع‏ ‏الشمالي‏ ‏للسور‏ ‏يوجد‏ ‏الباب‏ ‏الرئيسي‏ ‏المؤدي‏ ‏إلى‏ ‏فناء‏ ‏الدير‏، ‏كما‏ ‏يتوسط‏ ‏المدخل‏ ‏الرئيسي‏ ‏الواجهة‏ ‏الغربية‏.‏

يشمل‏ ‏الجزء‏ ‏الشرقي‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏ثلاثة‏ ‏هياكل، ‏الهيكل‏ ‏الأوسط‏ ‏يحمل‏ ‏اسم‏ ‏الشهيد‏ ‏العظيم‏ ‏مارجرجس‏ ‏وله‏ ‏حجاب‏ ‏خشبي‏، ‏والهيكل‏ ‏الجنوبي‏ ‏يحمل‏ ‏اسم‏ ‏الملاك‏ ‏ميخائيل‏، ‏والهيكل‏ ‏الشمالي‏ ‏على‏ ‏اسم‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏.‏

‏توجد‏ ‏الكنيسة‏ ‏البحرية‏ ‏على‏ ‏اسم‏ ‏الشهيد‏ ‏أبي‏ ‏سيفين‏، ‏والكنيسة‏ ‏القبلية‏ ‏على‏ ‏اسم‏ ‏الشهيدين‏ ‏أولوجيوس‏ ‏وأسانيوس‏، ‏وتم‏ ‏هدم‏ ‏المضيفة‏ ‏القديمة‏ ‏المتهالكة‏ ‏وكل‏ ‏ملحقاتها‏، وتم‏ ‏إنشاء‏ ‏مضيفة‏ ‏جديدة‏ ‏مكانها‏ ‏بها‏ ‏استراحة‏ ‏خاصة‏ ‏للزوار‏، ‏ومجمع‏ ‏خاص‏ ‏لتناول‏ ‏الطعام‏ ‏ومطبخ‏ ‏مجهز،‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏بيت‏ ‏الخلوة‏ ‏الخاص‏ ‏بالشباب‏.‏

توجد‏ ‏بالدير‏ ‏أيقونة‏ ‏أثرية‏ ‏للسيدة‏ ‏العذراء‏ ‏وهى‏ ‏تحمل‏ ‏السيد‏ ‏المسيح،‏ ‏وعلى‏ ‏جانبي‏ ‏الصورة‏ ‏حامل‏ ‏البشارة‏ ‏الملاك‏ ‏غبريال‏ ‏ومعه‏ ‏الملاك‏ ‏ميخائيل‏، ‏و‏أيقونة‏ ‏السيد‏ ‏المسيح‏ ‏عند‏ ‏دخوله‏ ‏أورشليم‏ ‏رسمها‏ ‏الفنان‏ ‏أنسطاسي‏ ‏الرومي‏ ‏عام‏ 1865، ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏بئر‏ ‏أثرية‏ ‏بفناء‏ ‏الدير‏ ‏بعمق‏ 24 ‏مترًا‏.‏

يقوم‏ ‏الدير‏ ‏بتعليم‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏المحيطة‏ ‏بالدير‏ ‏الألحان‏ ‏الكنسية‏ ‏وتوفير‏ ‏وسيلة‏ ‏انتقال‏ ‏من‏ ‏وإلى‏ ‏الدير‏، وهو‏ ‏ما‏ ‏يساعد‏ ‏الأطفال‏ ‏على‏ ‏إتقان‏ ‏الألحان‏، ‏وفوزهم‏ ‏بالجوائز‏ ‏في‏ ‏مهرجانات‏ ‏مختلفة‏.‏