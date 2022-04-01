الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي: يجب تنفيذ مبادرة فرنسا بشأن الممرات الإنسانية من ماريوبول

زيلينسكي
زيلينسكي

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل عملية التفاوض بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،  والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية التفاوض مع روسيا ومسألة توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا.


وكتب زيلينسكي في تغريدة: "استعرضت المفاوضات مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ناقشنا عملية التفاوض، ومسارها وآفاقها وأهمية الضمانات الأمنية".

وأضاف أن "اقتراح فرنسا إنشاء ممرات إنسانية من ماريوبول ينبغي تنفيذه".

تقدم في المفاوضات 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق من اليوم، عن إحراز تقدم في المفاوضات المتواصلة مع أوكرانيا بشأن مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس وتخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

وأكد لافروف أن العمل جار على تحضير اتصالات جديدة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، متعهدا بالإعلان عنها لاحقا.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إحراز تقدم في المفاوضات المتواصلة مع أوكرانيا بشأن مسألتي شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس وتخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.

إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية

وقال لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الهندية نيودلهي: "أما بخصوص المفاوضات الروسية الأوكرانية فليس هناك أي خطط مطروحة نهائيا، وينبغي أن تتواصل".

وأوضح الوزير، أنه يجب أولا إتمام صياغة الاتفاقات المبدئية التي تم التوصل إليها في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها اسطنبول الثلاثاء الماضي.

وتابع: "نحضر ردنا، وأحرِز هناك تقدم، بالدرجة الأولى فيما يخص اعتراف أوكرانيا بأنها لا تستطيع أن تصبح عضوا في أي تكتلات عسكرية والبحث عن فرصة ضمن حلف شمال الأطلسي، وبشأن وضعها غير النووي والحيادي خارج التكتلات، وهذا ما يعتبر الآن ضرورة مطلقة".

وأضاف: "كما رأينا إدراكا أكبر بكثير لأمر واقع آخر، وأقصد بذلك الوضع حول القرم وفي دونباس".

وأكد لافروف أن العمل جار على تحضير اتصالات جديدة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، متعهدا بالإعلان عنها لاحقا.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

روسيا أوكرانيا المناقشات إيمانويل ماركون فرنسا

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