الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيف أثار الأمير هاري الغضب الملكي والشعبي بغيابه عن حفل تأبين جده؟

هاري وميجان
هاري وميجان

سلطت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الضوء على غياب الأمير هاري عن حفل تأبين جده الأمير فيليب، حيث تم انتقاده الآن لكونه العضو الكبير الوحيد في العائلة المالكة الذي فاته.


وقالت الصحيفة، إن أكثر من 1800 شخص حضروا الخدمة لتكريم دوق إدنبرة، بما في ذلك 27 من أفراد العائلة المالكة الدولية.


وتابعت أنه على الرغم من ذلك فقد أقام دوق ساسكس في قصره في كاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 11 مليون جنيه إسترليني مع زوجته ميجان ويتعرضان الآن لانتقادات من قبل مراقبي العائلة المالكة، والجمهور في غيابه "المخزي".


وقال ريتشارد جريفين، الذي أمضى 14 عامًا في حراسة الدوق الراحل، إن غياب هاري كان «خيبة أمل كبيرة للجميع»، مضيفا: «كان الناس يتحدثون عنه، بالتأكيد في المكان الذي كنت فيه، كان الناس يقولون إنه كان يجب أن يكون هنا».


وتابع: «كل هذا الهراء حول عدم تمكنه من الحصول على الحماية، بقدر ما أشعر بالقلق ، كان عذرًا مثيرًا للشفقة، كان يجب أن يكون هنا لتكريم جده وأبوه الروحي».


بينما قالت الكاتبة الملكية ماجستي إنجريد سيوارد "الزوجين أضاعا فرصة قوية بعدم حضورهم، ورفع شعبيتهم المنهارة، وزادا من الغضب الشعبي تجاههم".


وتابعت: «لابد أن هاري كان يعلم أن الأمر سيبدو وقحًا وإذا لم يفعل، لكانت ميجان فعلت».


وأضافت "أن هاري استهان بالذكرى الأولى فرحيل جده فالتزم الصمت لم يعتذر عن الحضور أو حتى يذكره بكلمة، وكأنه تخلى تماما عن عائلته".


وأكدت الصحيفة أن الثنائي الملكي قد أثارا الغضب الشعبي والملكي بعد رفضهم حضور حفل التأبين، وحضور حفل زفاف بروكلين بيكهام الملئ بالنجوم.

 

ووجهت انتقادات قاسية للأمير هاري على مدار الأيام الماضية لتغيبه عن حفل التأبين الذي شهد حضور كافة أفراد العائلة المالكة.

حفل زفاف كاليفورنيا الأمير هاري العائلة المالكة الأمير فيليب دوق إدنبرة أفراد العائلة المالكة دوق ساسكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

السبت أول أيام شهر رمضان 2022 فى السعودية

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

سلطنة عمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON E وتوقيت الإعادة

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة