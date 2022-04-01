الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معرض «أهلا رمضان» بالوراق.. ومواطنون: «حاربوا الغلاء»

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

شهد معرض أهلا رمضان المقام بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، لشراء كافة مستلزماتهم واحتياجتهم بأسعار مخفضة مقارنة بالأماكن الخارجية، حيث يتم طرح كافة المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30 %.

وتقول مروة جلال، إحدى سكان المنطقة والوافدين على معرض «أهلا رمضان»، إنه يضم كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين علاوة على ياميش رمضان وكافة الأسعار تنافسية مع الأسعار الخارجية في المحال والأسواق، مؤكدة على أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا بشكل يومي خاصة خلال الأيام الجارية.

وتابعت أن معارض أهلا رمضان ، تقدم السلع الغذائية وسلع رمضان بأسعار مخفضة، من خلال عمل نقاط لبيع مواد التموينية والغذائية، وهو ما جعلها تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين على نقاط البيع.

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ومن جانبها، أضافت منى عمران إحدى سكان المنطقة والوافدين على معرض أهلا رمضان، أن المعرض يضم كافة السلع من مكرونة، أرز، معلبات، بقوليات، سمنة، زيت، وغيرها من الاحتياجات اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان، علاوة على كافة ياميش رمضان، وبأسعار أقل من الخارج.

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محاربة الغلاء

واستكملت حديثها بأن معارض أهلا رمضان بمختلف المناطق والأحياء تمكنت من محاربة الغلاء وجشع التجار في رفع الأسعار تزامنا مع شهر رمضان الكريم، لافتة إلى أن المواطنين اعتادوا على تخزين كافة احتياجاتهم من سلع ومستلزمات قبل الشهر الكريم، وهو ما استغله بعض التجار لرفع الأسعار.

أوضح محمد كامل، أحد أهالي المنطقة والمقبلين على معرض أهلا رمضان بمنطقة الوراق، أن أسعار السلع الغذائية وياميش رمضان الموجودة داخل المعرض أسعارها أقل من الخارج بنسب تتراوح ما بين 20 و 30 و 40%، وهو ما جذب إليها المواطنين بشكل كبير خاصة وأنها بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

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وائل لطفي

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