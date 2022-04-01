«صحة قنا»: استفادة 12863 مواطنًا من 15 قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان، تنظم 14 قافلة طبية مجانية منذ بداية عام 2022، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أن القوافل التى تم تنظيمها استهدفت قرى "حاجر خزام، أبنود، حاجر الدهسة، المراشدة، بلاد المال بحرى، أبودياب غرب، بركة، كوم المؤمنين، نجع السباعى، الدهسة، البحرى قامولا، القصر، الحبيلات الغربية، الغوصة، القلمينا" استفاد منها 12 ألفا و863 مواطنًا من أهالى تلك القرى.

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل التي تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين شملت توقيع الكشف الطبي في أكثر من 10 تخصصات طبية بالإضافة إلى تقديم العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، وكذلك عمل فحوصات وتحاليل معملية، وخدمات التثقيف الصحي.

وأضاف أن القافلة الطبية الـ 15 تم تنظيمها بقرية القلمينا بمركز الوقف، وتم خلالها توقيع الكشف الطبى على 609 حالات في 6 تخصصات طبية.