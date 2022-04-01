الكشف وتوفير العلاج لـ1800مواطن في قافلة بالكوم الأحمر ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي "الأربعاء والخميس الماضيين" بقرية الكوم الأحمر مركز سمسطا، مكونة من 10 عيادات في تخصصات (الباطنة، الأطفال، صدر، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1806 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، ومعمل دم 55 ،معمل طفيليات 41،حالات الأشعة 4، استصدار عدد 7 قرارات نفقة دولة، وتحويل 11 لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وموجات فوق صوتية 65 حالة.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنًا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطنًا.

من جهته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.