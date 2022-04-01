محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة موقف مشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق المحرومة وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ أسيوط إلى متابعته الدورية لتنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ أو عن طريق عقد الاجتماعات مع مسئولي كل قطاع لتذليل العقبات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الزمنية ؛ بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة ، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ، وأحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، المهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والدكتورة ايمان علي مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة و رؤساء المراكز والاحياء وبعض مديري الادارات بالديوان العام.

وتناول الاجتماع؛ الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومناقشة المقترحات والمعوقات ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على تقديم خدمات أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى والتى تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري والمشايات 173 بتكلفة 285 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 140 مشروع بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه ومياه الشرب 236 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 88 مشروع (1227 فصل دراسي ) بتكلفة 430 مليون جنيه والكهرباء 49 مشروع بتكلفة 3 مليار و291 مليون جنيه والري 37 مشروع بتكلفة مليار و134 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعي 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه بالإضافة الى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 17 قرية ومشروعات الاتصالات بعدد 18 قرية جارى العمل بها وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.