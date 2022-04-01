الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

نيتسان هورويتز
نيتسان هورويتز

يجري نيتسان هورويتز وزير الصحة الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، زيارة إلى أوكرانيا في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا هناك.

وقال يفجين كورنيشوك سفير أوكرانيا لدى تل أبيب، إن وزير الصحة الإسرائيلي سيجري زيارة، الاثنين المقبل، إلى كييف، وهي أول زيارة لمسئول أجنبي إلى هناك منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

مساعدات إسرائيل إلى أوكرانيا

من المقرر أن يلتقي وزير الصحة الإسرائيلي، نظيره الأوكراني فيكتور لياشكو، بالإضافة إلى زيارة المستشفى الميداني الإسرائيلي التي أقييمت داخل أوكرانيا، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى من قبل مسئول أجنبي إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فجر يوم 24 فبراير الماضي.

وأرسلت إسرائيل، مع بداية العملية العسكرية الروسية، مساعدات ووفود طبية إلى أوكرانيا، في إطار المساعدات الإنسانية.

وتلعب إسرائيل دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ بداية العملية العسكرية ضد كييف.

أوكرانيا وزير الصحة الاسرائيلي سفير أوكرانيا إسرائيل المستشفى الميداني الإسرائيلي لعملية العسكرية الروسية

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