الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته دون ترخيص بالقاهرة

ضبط صاحب مخزن
ضبط صاحب مخزن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ودون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (5 أطنان أرز –أكثر من 2 طن فول – 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% - 1 طن مكرونة – 500 كيلو جرام عدس).

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بدون ترخيص الصلاحية مديرية امن القاهرة الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

«ارتفاع شديد فى الحرارة».. تفاصيل الطقس المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

للقضاء على أزمة الغاز.. بريطانيا تلغى قرارات هدم الآبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات إسرائيلية: العمليات الفردية الفلسطينية مستمرة فى شهر رمضان

اعتقال 11 فلسطينيًا غالبيتهم من القدس وإبعاد شاب عن الأقصى 15 يومًا

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى