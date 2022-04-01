ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن دون ترخيص وقيامه بتجميع وحجب كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ودون مستندات تدل على مصدرها بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (5 أطنان أرز –أكثر من 2 طن فول – 2 طن دقيق فاخر استخراج 72% - 1 طن مكرونة – 500 كيلو جرام عدس).

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.