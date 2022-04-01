نشرة أخبار العرب| جرائم الإرهاب تحقق مع «الغنوشي».. والسعودية تحبط تهريب «الكبتاجون»

تقدم “الدستور” في نشرة أخبار العرب اليوم، أهم الأحداث العربية وأبرز الأحداث التي وقعت في عدد من الدول العربية اليوم الجمعة.

تونس

أعلن مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسى المنحل، اليوم الجمعة، أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه باستدعاء للمثول أمامها اليوم، برفقة أكثر من 30 نائبًا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين بشبهة تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وصرح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقًا ماهر المذيوب أن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

فلسطين

أعلن رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قرابة 1400فلسطيني، خلال الثلاثة شهور الماضية.

وأوضح فروانة أن هذا يشكل زيادة قدرها 7% عما سجل في ذات الفترة من العام الماضي 2021.

العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق لم يؤشر ظهور الموجة الخامسة من جائحة كورونا حتى الآن، مؤكدة أن ظهور متحورات جديدة أمر وارد.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، إن نسبة المطعمين باللقاح في الدول لها دور أساسي في الوقاية من الإصابات بكورونا، موضحًا أن اللقاحات لها دور كبير في انحسار الوباء وخاصة أن المتحور أوميكرون شدة الإصابة فيه أقل من الإصابات السابقة بالرغم من أن انتشاره كبير جدا ونأمل بانحسار الموجة الرابعة قريبًا.

من جانب آخر، ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار غرب البلاد.

المملكة العربية السعودية

تمكنت السلطات السعودية من إحباط 4 محاولات لتهريب 1,505,813 حبة كبتاجون، عثر عليها مخبأة في شاحنات قدمت إلى المملكة فى منفذ الحديثة .

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة أنه عند قدوم عدد من الشاحنات إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية الكلاب البوليسية، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون، مخبأة بطرق مختلفة.

وكشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي جرى إحباطها، عثر على 250,000 حبة، كانت مخبأة في أرضية إحدى الشاحنات، في حين جرى إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات.