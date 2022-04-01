الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كلنا واحد معك في كل مكان».. «الداخلية» توجه قوافلها إلى دمياط وكفرالشيخ

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية، توجه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية؛ لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي دمياط وكفرالشيخ.

هذا بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالي بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

 

وزارة الداخلية الكشف الطبى المبادرة الرئاسية الخدمات الشرطية حياة كريمه القرى الأكثر احتياجا

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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