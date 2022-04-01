وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد إعداد القادة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول أنشطة معهد إعداد القادة، خلال شهر مارس الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، بمقر المعهد والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربيـن من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين.

وأشار التقرير إلى انطلاق فوج يضم طلاب من جامعات (بني سويف –المنيا –أسيوط –الفيوم –الوادي الجديد) تحت عنوان «إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات شمال ووسط الصعيد»، حيث تم تنظيم عدد من الندوات حول موضوعات الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، والتسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، وتحصيـن الشباب من الأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات، والقيادة الإبداعية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وحماية المبدعين والمبتكرين في ظل الجمهورية الجديدة.

ونوّه التقرير إلى استضافة المعهد لـ (300) طالب وطالبة من مدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر على مدار يومين، حيث عُقدت ندوات حول محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وقيم التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني.

وأضاف التقرير أن المعهد عقد ندوة بمقر أكاديمية الشروق تحت عنوان "تصحيح الأفكار المغلوطة وترسيخ الأخلاق الحميدة"، كما وقع المعهد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية؛ لتنظيم عدد من الندوات خلال شهري أبريل ومايو للطلاب بالأكاديمية والجامعات والمعاهد العليا المحيطة.

وأفاد التقرير أنه تم عقد عدد من الندوات بجامعة الفيوم حول دور معهد إعداد القادة كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة، بحضور (300) من طلبة الجامعة.

ومن المقرر أن المعهد سوف يستكمل أنشطته خلال شهري أبريل ومايو المقبلين في مجال نشر الفكر الصحيح ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، بمشاركة (300) طالب وطالبة، وذلك بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا.

كما أن الأنشطة سوف تتضمن: انطلاق فوج طلابي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار (البطولة.. أنت الأقوى)، وكذلك تنظيم عدد من الندوات حول التصدي للسلوكيات السلبية، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، ومحاربة الشائعات وترسيخ الأخلاق الحميدة، والتصدي للمشكلات المجتمعية والحفاظ على الكيان الأسري، والسلام الاجتماعي وتدعيم قيم المواطنة، وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف، وقادة الجمهورية الجديدة، والتصدي للأفكار المغلوطة والمتطرفة، بالإضافة إلى دور معهد إعداد القادة في نشر القيم الإيجابية، وكذلك دوره كأحد القوى الناعمة في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتدعيم المواطنة الصالحة، فضلاً عن تنظيم مسابقات بحثية أو مسابقات أفلام قصيرة أو اسكتشات تمثيلية حول نشر قيم التسامح، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومحاربة الشائعات.

وأضاف التقرير أنه من المقرر انتهاء الفعاليات يوم 21 مايو، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشخصيات الهامة، بمقر المعهد.