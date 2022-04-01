الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

1451 اجتماعا.. حصاد لجان مجلس النواب خلال الربع الأول من 2022

مجلس النواب
مجلس النواب

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الربع الأول من عام 2022 ، (15) جلسة عامة امتدت لـنحو (65) ساعة عمل، واصل خلالها ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطن.

الأداء التشريعي والرقابي للجان النوعيـــة:

وعقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات خلال أول ثلاثة أشهر من 2022 بلغت نحو (1451) اجتماعاً استغرقت حوالي (1782) ساعة عمل، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (454) تقريراً، نظر منها المجلس (395) تقريرًا.

كما قامت اللجان النوعية بعدد (16) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق، وناقشت عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب بلغت نحو (1534) طلب إحاطة تمثل جميعها طرح لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لها بالاشتراك مع المسئولين من السلطة التنفيذية.

و أقر المجلس عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (10) اتفاقيات دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتُدعم الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وتُرسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

مجلس النواب اللجان النوعية حصاد مجلس النواب مشروعات قوانين طلبات إحاطة الاتفاقيات الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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